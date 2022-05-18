Москва, , 10:47 — REGNUM Летом 2022 года в РФ продолжат падать объемы выдачи ипотечных кредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

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«Объемы выдачи ипотечных кредитов по сравнению с объемами аналогичных периодов прошлого года продолжат падать в ближайшие месяцы. Стимулировать существенный спрос на ипотеку за счет низких процентных ставок, как в 2020–2021 годы не получится, — сказала Степанова. — Прежде всего по причине высоких цен на жилую недвижимость, падения доходов населения и неуверенности граждан в стабильности своего будущего финансового положения. Тем не менее государство продолжит активно поддерживать и развивать ипотечный рынок, так как от спроса на ипотеку и от динамики этого рынка зависит состояние строительной отрасли, которая по цепочке передает импульс стимулирования экономического роста на все остальные сегменты экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова объяснила, почему российские покупатели жилья заняли выжидательную позицию.

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