Ташкент, , 10:46 — REGNUM В апреле 2022 года зарегистрированы 129,1 тысяча автотранспортных средств, что на 104% больше по сравнению с апрелем прошлого года (63,3 тыс.).

Об этом говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении узбекского Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР).

«При этом наблюдается рост продаж на 15,1% по сравнению с мартом текущего года», говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 января 2022 года стоимость государственной регистрации автомобилей, приобретаемых на вторичном рынке, была снижена, и данная тенденция все еще продолжила оказывать влияние и в апреле месяце.

«Если в 2021 году на вторичном рынке было продано в месяц в среднем 40 тысяч автомобилей, то в апреле этого года этот показатель составил 96,9 тысяч единиц, в январе — 85,3 тысяч, в феврале — 101 тысяч, в марте 84,7 тысяч», сообщает центр

Также сообщается, что количество автомобилей, приобретенных на первичном рынке, составило 32,1 тысяча единиц, увеличившись на 16,9% по сравнению с мартом (27,5 тыс.).

«По сравнению с апрелем 2021 года (21,3 тыс.) продажи авто выросли на 51%», говорится в сообщении.

Отмечается, что по сравнению с мартом значительно увеличилось количество продаж новых транспортных средств в Наманганской (77%), Кашкадарьинской (38%), Ташкентской (37%) областях и сократилось в Самаркандской (-4%) области.

ЦЭИР сообщает, что количество зарегистрированных автомобилей иностранного производства составило 1,56 тысяч, что на 3,2% меньше по сравнению с мартом.