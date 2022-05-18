Москва, , 10:45 — REGNUM С апреля 2022 года российские покупатели-инвесторы и покупатели жилья заняли выжидательную позицию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Ипотека

«В конце февраля и марте 2022 года из-за политической и экономической напряженности, стремительного роста процентных ставок, инфляционных и кризисных ожиданий резко вырос спрос на недвижимость со стороны инвесторов и покупателей квадратных метров для собственного проживания, — сказала Степанова. — Особенно активизировались граждане с ранее одобренными ипотечными программами с низкими процентными ставками. А с апреля 2022 года на фоне относительной стабилизации ситуации на финансовом рынке, в том числе кредитном и валютном, но при заградительном уровне процентных ставок по ипотеке и покупатели-инвесторы, и покупатели жилья заняли выжидательную позицию».

По ее словам, это связано и с сокращением предложения на вторичном рынке, и с возросшими ценами в целом на рынке недвижимости.

«Но прежде всего — с высокими процентными ставками и с неопределенностью в экономике, ожиданиями ее сжатия», — сказала Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов заявил, что резкий рост кредитных ставок вслед за повышением ключевой ставки Банком России неизбежно вызвал сокращение спроса на ипотеку.

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