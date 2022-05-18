Москва, 18 мая, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Испанский посол в Москве Маркос Гомес Мартинес вызван в Министерство иностранных дел России, передаёт ТАСС 18 мая со ссылкой на источник в посольстве Испании.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Фламенко. Испания

По предварительным данным, к настоящему моменту подтверждается, что посол Испании был только вызван. Причины вызова не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля Испания приняла решение выслать российских дипломатов.

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