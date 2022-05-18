Екатеринбург, , 10:44 — REGNUM Свердловский облсуд не стал отменять административный штраф, назначенный бывшему главе Екатеринбурга Евгению Ройзману за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

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Ранее этого гражданина оштрафовал на 50 тыс. рублей Октябрьский райсуд Екатеринбурга. Это произошло 31 марта. Но затем в облсуд последовала апелляция.

Свердловский облсуд изучил все доводы и оставил постановление нижестоящего судьи в силе. Жалоба соответственно оставлена без без удовлетворения.