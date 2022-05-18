Москва, 18 мая, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Первые пять предприятий при поддержке Корпорации МСП и нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» через платформу МСП. РФстали поставщиками интернет-гипермаркета «ВсеИнструменты. ру».

Цитата с сайта vseinstrumenti.ru Страница vseinstrumenti.ru

Компании заместили иностранных производителей, прекративших сотрудничество с российским онлайн-магазином из-за санкций. Всего в ходе совместной работы в рамках соглашения, которое заключили Корпорация МСП и «ВсеИнструменты. ру», планируется привлечь в качестве поставщиков около сотни российских производителей.

«Благодаря взаимодействию Корпорации МСП с интернет-магазином для наших малых и средних предприятий, выпускающих инструменты, расходные и отделочные материалы для строительства и ремонта, открываются новые возможности. Они могут стать постоянными поставщиками крупной торговой сети, заняв освободившиеся после ухода иностранных компаний ниши.

Такое импортозамещение будет полезно для всех: торговая сеть получит надежных, не зависящих от внешней конъюнктуры партнеров, производители — новый канал сбыта, а покупатели могут рассчитывать на снижение цены за счет оптимизации расходов и исключения импортной составляющей», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сегодня функционал Цифровой платформы МСП. РФ дает возможность найти проверенных поставщиков, в том числе импортозамещающей продукции.

Размещен спрос более 30 крупнейших компаний производственного и торгового сектора. Сейчас в доступный на платформе реестр промышленных компаний входит более 22,6 тыс. предприятий и порядка 350 в реестр поставщиков продуктов питания. Предметные переговоры о заключении договоров уже ведут 150 компаний.

По прогнозам экспертов «ВсеИнструменты. ру», сотрудничество с Корпорацией МСП позволит не только заместить отдельные категории, но и снизить цены на некоторые товары за счёт сокращения затрат на логистику.

«За последние два месяца мы еще больше сфокусировались на работе с российскими производителями. Сотрудничество с Корпорацией МСП стало ощутимой поддержкой в данном направлении. Уже после первого тестового взаимодействия с платформой мы смогли оценить ее эффективность. Откликнулись 118 малых и средних предприятий. После переговоров и оценки потенциальных поставщиков по всем необходимым нам критериям мы начали выстраивать работу более чем с половиной компаний», — рассказал заместитель коммерческого директора по развитию ассортимента «ВсеИнструменты. ру» Александр Шкенев.

Первый этап сотрудничества касается расширения категорий товаров для дома, средств индивидуальной защиты, электрики, строительных материалов и инструмента. Следующая стадия — заключение прямых контрактов с российскими производителями в категориях «Строительные материалы», «Сад и дача», «Электрика и свет», «Склад» и «Сантехника».

»Безусловно я позитивно воспринимаю эту новость. Любой кризис — это новые возможности и уход с российского рынка ряда иностранных компаний даст шанс российским производителям их заместить. Другое дело, что возможности иностранных гигантов и российских предпринимателей (особенно представителей малого и среднего бизнеса) несоизмеримы.

И вот здесь как раз должно помочь государство. Помощь в выстраивании логистических цепочек между производителями, продавцами (в том числе, интернет-площадками) и покупателями — это, конечно хорошо, но бизнес сейчас как никогда нуждается и в других мерах поддержки: снижение ключевой ставки ЦБ, дальнейшее вложение значительных госсредств в развитие инфраструктуры, субсидирование государством процентной ставки по кредитам, гранты предпринимателям и тому подобное. Все эти госпрограммы необходимо не только продолжать, но и, несмотря на непростую экономическую ситуацию, расширять», — отметил корреспонденту ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливая Россия-За правду» в алтайском парламенте Александр Молотов.

Реестр промышленных компаний — это составная часть сервиса «Производственная кооперация и сбыт», размещенного на Цифровой платформе МСП. РФ, которая реализуется в рамках нацпроекта по поддержке МСП. Он предоставляет бесплатный доступ к базе верифицированных отечественных производственных компаний, а также возможность разместить информацию о себе для привлечения заказчиков. В целом задача сервиса — развитие кооперационных связей между потенциальными поставщиками и покупателями продукции, в том числе импортозамещающей, произведенной на территории страны.

С 7 февраля 2022 года данная платформа начала функционировать тестовом режиме. Уже к концу 2022 года там будет доступно, как минимум, 15 онлайн-сервисов-помощников, необходимых для открытия и ведения бизнеса. Перечень определили сами предприниматели, которые участвовали в разработке платформы.

«Безусловно, команда, которая отвечает за цифровую платформу, будет стараться выцеплять именно те сервисы, которые нужны для предпринимателей сегодня. Что касается очередности выпуска сервисов, я думаю, команда адаптирует свои планы — к режиму раз в месяц мы перейдем», — отметил заместитель генерального директора «Корпорации МСП» Александр Токар.

В конце апреля платформа получила гран-при CDO/CDTO AWARD 2022 в номинации «Digital-платформа года» в области цифровой трансформации государственного и муниципального управления.

Как сообщалоИА REGNUM, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.