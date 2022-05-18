Москва, , 10:43 — REGNUM На данный момент доля России на мировом оружейном рынке составляет около 20%, ее общий портфель заказов составляет порядка $50 млрд. Об этом 18 мая рассказал заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, выступая на Марафоне общества Знание «Новые Горизонты».

Юрий Борисов Kremlin.ru

«Первое место занимают Соединенные Штаты с объемом 39% от общей доли мирового рынка вооружений, а Россия, имея бюджет в разы меньше, который тратим на вооружения, устойчиво занимает долю на протяжении многих лет около 20% мирового рынка с большим отрывом от Франции, которая занимает долю 11%», — сказал он.

Кроме того, Борисов уточнил, что главными покупателями производимого Россией орудия являются Индия, Китай, Алжир и Египет, а также уточнил, что сумма пакета заказов на много лет вперед составляет порядка $50 млрд, при это каждый год РФ экспортирует оружия на $14-15 млрд.

«Это является достаточно серьезной статьей доходов. Я думаю, что после экспорта углеводородов, продовольствия, пшеницы — это третья составная часть наших экспортных поступлений», — добавил заместитель председателя правительства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая эшелон новейших танков Т-90М «Прорыв» отправил концерн «Уралвагонзавод» (входит в Ростех) Министерству обороны России.