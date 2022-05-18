Калуга, , 10:55 — REGNUM Житель Калуги приговорён судом к штрафу в размере 30 тысяч рублей за киберпреступление — нейтрализацию сайта муниципального учреждения. Об этом 18 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ФСБ России по Калужской области.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

Сотрудниками калужского управления ФСБ России была пресечена противоправная деятельность жителя Калуги, использовавшего вредоносное программное обеспечение для нейтрализации средств защиты компьютерной информации сайта одного из муниципальных учреждений. На основании собранных материалов оперативно-розыскной деятельности следственным подразделением УФСБ возбуждено и расследовано уголовное дело. Киберпреступник согласился с указанным обвинением в полном объеме и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

В результате рассмотрения уголовного дела суд счел необходимым назначить обвиняемому наказание более мягкое, чем это предусмотрено за данное преступление.

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