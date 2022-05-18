Кишинёв, 18 мая 2022, 10:40 — REGNUM Кишинёву нужно не допустить втягивания Молдавии в конфликт на Украине. Об этом заявил сказал депутат Европарламента от Румынии Зигфрид Мурешан на молдавском телеканале PRO TV.
Он прокомментировал высказывание спикера парламента Молдавии Игоря Гросу, который ранее заявил, что Кишинёв может обратиться за помощью к Румынии, как члену НАТО.
«Очень важно, чтобы лидеры, которые сегодня руководят Молдавской республикой, минимизировали риски для населения и для страны, не провоцировали и не нагнетали обстановку», — отметил политик.
Мурешан подчеркнул, что Молдавия правильно поступает, что не вмешивается в конфликт России и Украины. Он призвал власти продолжать эту линию.
Напомним, ранее Гросу предложил Киеву направить на украинскую территорию сапёров. Также в Молдавии запретили ретрансляцию новостей российских телеканалов.
Читайте ранее в этом сюжете: Спикер парламента Молдавии: нужно провести дискуссию о выходе из СНГ