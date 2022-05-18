Кишинёв, , 10:40 — REGNUM Кишинёву нужно не допустить втягивания Молдавии в конфликт на Украине. Об этом заявил сказал депутат Европарламента от Румынии Зигфрид Мурешан на молдавском телеканале PRO TV.

ЕС — Молдавия — Россия © ИА REGNUM

Он прокомментировал высказывание спикера парламента Молдавии Игоря Гросу, который ранее заявил, что Кишинёв может обратиться за помощью к Румынии, как члену НАТО.

«Очень важно, чтобы лидеры, которые сегодня руководят Молдавской республикой, минимизировали риски для населения и для страны, не провоцировали и не нагнетали обстановку», — отметил политик.

Мурешан подчеркнул, что Молдавия правильно поступает, что не вмешивается в конфликт России и Украины. Он призвал власти продолжать эту линию.

Напомним, ранее Гросу предложил Киеву направить на украинскую территорию сапёров. Также в Молдавии запретили ретрансляцию новостей российских телеканалов.

Читайте ранее в этом сюжете: Спикер парламента Молдавии: нужно провести дискуссию о выходе из СНГ