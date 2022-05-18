Лос-Анджелес, США, 18 мая, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Джордж Миллер назвал «сагой» свой новый фильм «Безумный Макс: Фуриоса», который будет представлять собой приквел к картине «Безумный Макс: Дорога ярости». Интервью с режиссёром было опубликовано 18 мая на портале Deadline.

Цитата из к/ф «Безумный Макс: Дорога ярости», реж. Джордж Миллер. 2015. Австралия, США

«Я расскажу вам, как идут дела, когда он (фильм — ИА REGNUM) будет закончен, но начало было прекрасным», — сказал Миллер, когда журналисты спросили его, как идёт процесс производства. Кинематографист добавил, что несмотря на то, что действие «Фуриосы» развернётся в мире «Дороги ярости», во многом картина будет отличаться от предыдущей ленты франшизы.

Миллер отметил, что, вероятно, самое большое различие между фильмами будет заключаться во временных промежутках. «Действие «Дороги ярости» происходит в течение трех дней и двух ночей, а этой (картины — ИА REGNUM) — в течение 15 лет. Так что это сага», — пояснил режиссёр.

Напомним, главную роль в фильме «Безумный Макс: Фуриоса» исполнит Аня Тейлор-Джой. Сюжет фильма расскажет историю жизни однорукой женщины-воительницы Фуриосы, которую в картине «Безумный Макс: Дорога ярости» сыграла Шарлиз Терон.