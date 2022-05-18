Самара, , 10:42 — REGNUM Главного конструктора Самарского филиала научно-исследовательского института (НИИ) радио и его подчиненного сотрудника обвинили в присвоении денежных средств предприятия. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области в телеграм-канале.

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По версии следствия, с января 2015 года по июль 2020 года фигурант уголовного дела, который в момент совершения преступлений занимал различные должности в Самарском филиале научно-исследовательского института радио, в том числе и должность директора, способствовал фиктивному трудоустройству граждан на различные должности на этом предприятии.

Следователи считают, что принятые на работу граждане фактически не осуществляли свою трудовую деятельность и это было известно обвиняемому.

«Вместе с тем, мужчина, используя свое должностное положение, лично устанавливал размер ежемесячных надбавок к должностному окладу фиктивно трудоустроенных лиц, после чего подписывал табели учета рабочего времени, изготовленные по его указанию подчиненными сотрудниками, и присваивал денежные средства, начисленные в качестве заработной платы», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что следователи выявили четыре эпизода преступной деятельности фигуранта уголовного дела, при этом общая сумма похищенным денежных средств составила свыше восьми миллионов рублей.

«Один из эпизодов преступной деятельности обвиняемый совершил совместно в сговоре с подчиненным сотрудником, занимавшей на момент совершения преступления должность начальника отдела кадров учреждения, путем трудоустройства на вакантную должность близкого родственника последней. В результате совместных и согласованных действий, обвиняемые незаконно похитили и обратили в свою пользу денежные средства в размере более 1 миллиона 700 тысяч рублей, причинив предприятию ущерб на указанную сумму», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в ближайшее время материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.