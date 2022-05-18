Ульяновск, , 10:39 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено очередное уголовное дело по факту фиктивной постановки на учёт иностранных граждан. Фигурантка уголовного дела за свои услуги попросила мигрантов построить сарай. Об этом сообщает УМВД по региону.

Паспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Под уголовное преследование попала жительница одного из сёл Чердаклинского района Ульяновской области. По её словам, которые приводят правоохранители, около одного из многофункциональных центров к ней подошёл житель Узбекистана и предложил подзаработать.

«Женщине было необходимо прописать у себя мужчину, а также его девятерых знакомых. После выполнения всех процедур она сообщила иностранцам, что ей необходимо за услугу построить сарай», — говорят в полиции.

Отделением дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ («Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина»).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Ульяновской области после аннулирована запись о фиктивном отцовстве иностранца. Правоохранители установили, что он пошёл на это ради получения гражданства России в упрощённом порядке.

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