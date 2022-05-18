Москва, 7 февраля, 2008, 11:08 — ИА Регнум. Сейчас большинство экспертов оценивают вероятность деноминации как низкую, кроме того, ряд представителей власти, включая президента РФ Владимира Путина и первого вице-премьера Дмитрия Медведева , прямо опровергали подготовку реформы. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил аналитик ИК " Финам " Владимир Сергиевский , комментируя распространившиеся в последнее время слухи о грядущей деноминации российского рубля (напомним, в Москве уже появились мошенники, под видом соцработников предлагающие пенсионерам обменять их сбережения на новые, якобы деноминированные рубли).

По мнению Сергиевского, о маловероятности деноминации также свидетельствуют и косвенные признаки. "Например, когда вводили купюру в 5000 рублей, ее образцы рассылались по банкам за год и все это время велась массированная информационная кампания, призванная подготовить финансовую систему к этой мере, сейчас же ничего подобного не наблюдается. Нет и пиар-кампании в обоснование необходимости данной меры, а ведь нынешняя власть к таким вопросам подходит очень серьезно. Если бы реформа планировалась, мысль о том, как много расходов несет государство из-за необходимости чеканки металлической мелочи, как здорово было, когда доллар стоил 61 копейку, или о том, как много людей накопили нетрудовые доходы, например, давно бы внедрялась в общественное сознание", - полагает аналитик.

Кроме того, эксперт полагает, что технически предпосылок для деноминации тоже нет: "Она обычно проводится после длительного периода гиперинфляции, когда ситуацию удается стабилизировать. У нас же, напротив, после длительного периода замедления инфляции в прошлом году темпы ускорились. Следствием деноминации всегда бывает скачок инфляции (цены округляются до минимальной расчетной единицы) и укрепление к другим валютам (ценовой шаг увеличивается). А это как раз два главных жупела, с которыми сейчас борются монетарные власти. Вряд ли в этих условиях они станут осложнять себе работу". Аналитик обратил внимание, что, несмотря на рост цен, из оборота не исчезли окончательно одно- и пятикопеечные монеты. Даже с учетом их убыточности для государства их проще было бы перестать чеканить, ограничив минимальный номинал 10 копейками, чем ввязываться в дорогостоящую реформу, уверен экономист.

Согласившись с тем, что сейчас российская мелочь стоит дешевле металла, из которого ее чеканят, Сергиевский подчеркнул, что сохранение монет в обороте говорит о том, что, например, сдавать мелочь в металлолом не очень выгодно, в то время как деноминация может привести к тому, что минимальные металлические монеты будут стоить дешевле номинала, а значит, их будет выгодно подделывать. "При современных технических средствах защитить металлические деньги от подделки гораздо сложнее, чем бумажные, достаточно взглянуть на пример Евросоюза , где пришлось пойти на чеканку биметаллических монет и все равно вопрос о способе проверки их подлинности вызывает сложности", - отметил эксперт.

Что касается политических причин, которыми может быть вызвана деноминация (по мнению некоторых наблюдателей, такие слухи часто появляются перед выборами), Сергиевский полагает, что "исключать политическую мотивацию нельзя, но надежда раскачать политическую ситуацию таким путем выглядит несколько наивно", так как слишком слаба оппозиция. Скорее можно говорить о том, что относительная политическая и экономическая стабильность в стране, избавив людей от многих актуальных тревог, создала у них в сознании нишу для страхов и слухов, считает эксперт.

Отвечая на вопрос о том, кто может быть заинтересован в распространении слухов о деноминации, Владимир Сергиевский озвучил версию, что слух могли запустить представители банковских кругов: "Традиционно перед деноминациями возрастает приток средств на банковские счета (это пошло с тех пор, как при Сталине обменивали наличные и деньги на книжках по разным коэффициентам). Также банки могли быть заинтересованы в росте спроса на валюты, поскольку в последние два года россияне активно от них избавлялись, и в первую очередь от долларов".