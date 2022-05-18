Южно-Сахалинск, , 10:41 — REGNUM Двое военнослужащих с Сахалина старший лейтенант Данила Конышев и сержант Никита Уваров погибли в ходе специальной операции в защиту Донбасса, об этом 18 мая в своём телеграм-канале сообщил губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Скорбь

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«Они мужественно выполняли долг перед Отечеством и ушли из жизни как настоящие герои. Такими Данилу и Никиту запомнят все, кто их знал.

В эти минуты мы скорбим вместе с их родными и близкими», — написал глава Сахалина.

Также Лимаренко добавил, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.

Двое военнослужащих с Сахалина погибли в ходе специальной операции в защиту Донбасса Телеграм-канал губернатора Сахалина Валерия Лимаренко

Как сообщало ИА REGNUM, в Улан-Удэ вручат звезду Героя России матери гвардии ефрейтора 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Дмитрия Фаршинева, погибшего в ходе военной спецоперации на Украине.