Москва, 18 мая 2022, 10:38 — REGNUM Депутаты фракции ЛДПР избрали руководителем фракции в Госдуме главу комитета по международным делам Леонида Слуцкого.
«Это высокая честь и большая ответственность. Это фракция профессионалов, людей, спаянных между собой теми задачами, принципами, подходами, которые достались партии от Владимира Вольфовича», — отметил Слуцкий.
Работать будем форсировано, эффективно, добавил парламентарий.
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