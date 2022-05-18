Москва, 18 мая, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Депутаты фракции ЛДПР избрали руководителем фракции в Госдуме главу комитета по международным делам Леонида Слуцкого.

Государственная дума Леонид Слуцкий

«Это высокая честь и большая ответственность. Это фракция профессионалов, людей, спаянных между собой теми задачами, принципами, подходами, которые достались партии от Владимира Вольфовича», — отметил Слуцкий.

Работать будем форсировано, эффективно, добавил парламентарий.