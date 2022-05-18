Лос-Анджелес, США, , 10:36 — REGNUM Бренд купальников LA Collective подал в суд на актрису Сидни Суини. Об этом 18 мая пишет TMZ.

Сидни Суини Скриншот видео на YouTube

Согласно иску, Суини нарушила соглашение с брендом о продвижении их продукции. По словам представителей LA Collective, изначально они договорились с актрисой, что она будет лицом их новой линии купальников Somewhere Swimwear, и даже утвердили производство нескольких прототипов.

Однако в какой-то момент команда Суини отменила их соглашение без каких-либо объяснений и отказалась от переговоров. Бренд утверждает, что после этого актриса присвоила себе несколько дизайнов моделей и появилась в этих купальниках минимум в пяти эпизодах сериала «Эйфория».

Добавим, что сумма, которую компания LA Collective хочет получить от актрисы в качестве компенсации, пока неизвестна. Представители Сидни Суини не давали комментариев по этому поводу.

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