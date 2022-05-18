Кванджу, Южная Корея, , 10:37 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетил город Кванджу (~330 км к юго-востоку от Сеула), где принял участие в церемонии по случаю 42-й годовщины Демократического движения. Об этом сообщает KBS.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 대한민국 대법원

«Мы не забудем о майских событиях, участники которых ценой жизни защитили ценности демократии и прав человека», — отметил глава государства в ходе церемонии, состоявшейся на Национальном кладбище борцов за демократию.

Южнокорейский лидер подчеркнул, что дух майских событий и сегодня требует от народа продолжать борьбу с незаконными действиями, угрожающими ценностям свободы и прав человека.

Вместе с тем президент пообещал приложить усилия для поддержки экономического развития города Кванджу и провинций Чолладо.

Сообщается, что на мероприятии присутствовали около 2 тыс. человек, включая около ста депутатов Национального собрания (парламента) от правящей партии «Сила народа», гражданских активистов, членов семей погибших борцов за демократию.

Восстание в Кванджу — акции протеста в южнокорейском городе Кванджу, проходившие с 18 мая по 27 мая 1980 года, жестоко подавленные правительственными силами.

Во время правления Чон Ду Хвана инцидент в Кванджу официально рассматривался как прокоммунистический мятеж. Однако после его ухода с поста президента в 1988 году восстание стало рассматриваться как попытка установления демократии.

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