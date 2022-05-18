Красноярск, 18 мая, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Аномально жаркая погода ожидается в центральных и южных районах Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 мая в ГУ МЧС России по региону.

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По прогнозам синоптиков, в центральных и южных районах края в ближайшие дни температура воздуха может подниматься до +35 °C и выше. Возможны грозы. Порывы ветра при грозах могут достигать 15-18 м/с.

Напомним, в центральных и южных районах края сохраняется пожарная опасность IV класса, местами — V класса.

Жителей региона просят соблюдать меры безопасности в связи с погодными условиями.

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