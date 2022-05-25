Москва, 25 мая, 2022, 04:42 — ИА Регнум. На территории Донецкой и Луганской областей, а также на прилегающих к ним территориях продолжается специальная военная операция России по защите ДНР и ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

Число деоккупированных от украинских националистов территорий двух регионов постепенно растёт. Мирная жизнь пришла и в пострадавший от действий ВСУ и украинских нацбатов Мариуполь — там уже начали работать рынки, магазины, в некоторые районы вернулось электричество. Власти ДНР и России обещают помочь городу в восстановлении исторического облика и инфраструктуры.

Параллельно налаживается жизнь и в Херсоне: местная военно-гражданская администрация заявила о желании стать частью России, а мирные жители благодарят российских военных за освобождение от нацистского киевского режима.

Главным событием последнего месяца стала сдача в плен украинских националистов, засевших на территории мариупольского завода «Азовсталь». В плен сдались, по разным данным, от нескольких сотен до нескольких тысяч националистов, и этот список растёт с каждым днём. Ряд общественно-политических деятелей в России уже призвал не выдавать украинских неонацистов на обмен военнопленными.

Подробности спецоперации — в трансляции ИА REGNUM.