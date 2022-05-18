Саратов, 18 мая, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Люди, страдающие сахарным диабетом, смогут в домашних условиях оценить степень поражения тканей и своевременно обратиться к врачу. Сделать это позволит методика, разрабатываемая специалистами Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского совместно с другими российскими учеными и коллегами из Китая.

Сахарный диабет

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Как сообщили в пресс-службе вуза, учёные установили связь степени гликированности белков, то есть образования межмолекулярных сшивок, которое затрудняет снабжение клеток питательными веществами и кислородом, со скоростью распространения в ткани молекул глицерина, а также нашли соответствие между масштабом поражения во внешних и внутренних органах.

Для оценки скорости распространения глицерина достаточно простых фотометрических методов, реализуемых в домашних условиях с помощью смартфона, пишет РИА Новости. Анализ происходит за счёт регистрации изменений в отражении от кожи излучения светодиода встроенного фонарика.

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Как подчеркнул заведующий кафедрой оптики и биофотоники СГУ, член-корреспондент РАН Валерий Тучин, новый подход будет полностью бесплатным и неинвазивным. Создатели метода утверждают, что процедура займёт пять — десять минут.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае учёные получили первую опытную партию препарата для профилактики и лечения осложнений сахарного диабета. Разработку ведут сотрудники Уральского федерального университета совместно с Волгоградским государственным медицинским университетом с 2017 года.