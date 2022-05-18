Лондон, , 10:33 — REGNUM Генеральный директор Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон заявил, что будет официально рекомендовать лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения российских и белорусских игроков. Об этом 18 мая сообщает Daily Mail.

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Если Совет WTA и Совет игроков одобрят это предложение, то Уимблдон в нынешнем сезоне станет выставочным турниром, но с огромным призовым фондом.

Отмечается, что такой вариант выглядит «вероятным».

Также сообщается, что принятие этого решения WTA увеличивает вероятность того, что аналогичный шаг предпримет Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP).

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