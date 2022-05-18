Агаповка, Челябинская область, , 10:31 — REGNUM В Челябинской области после гибели 13-летнего мальчика в заброшенном здании возбудили уголовное дело. Об этом сообщает областное управление СКР.

Уголовное дело 63.мвд.рф

Его завели по факту причинения смерти по неосторожности. Следователи считают, что подросток был смертельно травмирован при падении строительной конструкции. В этот момент он вместе со сверстником занимался в заброшенном здании сбором металлического лома.

Как сообщало ИА REGNUM, тело мальчика было найдено 16 мая в посёлке Первомайском Агаповского района. Устанавливаются обстоятельства произошедшей трагедии.