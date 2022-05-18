Агаповка, Челябинская область, 18 мая 2022, 10:31 — REGNUM В Челябинской области после гибели 13-летнего мальчика в заброшенном здании возбудили уголовное дело. Об этом сообщает областное управление СКР.
Его завели по факту причинения смерти по неосторожности. Следователи считают, что подросток был смертельно травмирован при падении строительной конструкции. В этот момент он вместе со сверстником занимался в заброшенном здании сбором металлического лома.
Как сообщало ИА REGNUM, тело мальчика было найдено 16 мая в посёлке Первомайском Агаповского района. Устанавливаются обстоятельства произошедшей трагедии.