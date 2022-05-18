Кемерово, 18 мая, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали в Кемерове пособника украинских нацистов, причастного к повреждению двух опор линий электропередачи в регионе, сообщили 18 мая в ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«В Кемерове задержан гражданин России, являющийся сторонником украинских нацистов, причастный к повреждению двух опор ЛЭП, повлекшему временное отключение электроэнергии на линии электропередач в Кемеровской области», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в ходе обысков дома у задержанного нашли бутылки с зажигательной смесью, канистры с бензином, крепежные болты с поврежденных линий электропередачи, а также два пневматических пистолета и два боевых ножа. Возбуждено уголовное дело.