Луганск, 18 мая, 2022, 10:27 — ИА Регнум. С Днем конституции поздравил жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) глава ЛНР Леонид Пасечник. Он написал об этом 18 мая в своем телеграм-канале.

Цитата скриншот с сайта youtube, su1945 Леонид Пасечник

«Это событие стало новой вехой в истории нашего становления и развития. Документ определил политическое, социальное устройство Луганской Народной Республики, обозначил демократичный путь развития, который гарантировал каждому жителю республики защиту прав и свобод, необходимых для созидательного труда и достойной жизни», — отметил в своем сообщении Пасечник.

Также глава ЛНР указал, что на данный момент республикой стоит важная задача: полностью реализовать положения конституции для защиты своих граждан и для того, чтобы добиться ее процветания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки город Первомайск Луганской Народной Республики трижды оказывался под обстрелом украинских войск.