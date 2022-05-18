Вашингтон, , 10:27 — REGNUM Североатлантический альянс привержен задаче обеспечить безопасность Финляндии и Швеции, а также готов адаптировать свое присутствие в регионе Балтийского моря. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на церемонии передачи заявок послами Швеции и Финляндии.

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«В последние дни мы слышали заявления от стран союзников о приверженности безопасности Финляндии и Швеции. НАТО уже бдительно относится к региону Балтийского моря, но силы НАТО и союзников продолжат при необходимости адаптироваться и далее. Все союзники согласны с важностью расширения альянса. Мы должны быть вместе», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, заявки двух скандинавских стран на вступление в НАТО были переданы генсеку в ходе специально организованной торжественной церемонии в штаб-квартире организации в Брюсселе.

Ранее в Швеции и Финляндии объявили о планах присоединиться к Североатлантическому альянсу.

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