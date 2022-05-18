Вашингтон, 18 мая 2022, 10:27 — REGNUM Североатлантический альянс привержен задаче обеспечить безопасность Финляндии и Швеции, а также готов адаптировать свое присутствие в регионе Балтийского моря. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на церемонии передачи заявок послами Швеции и Финляндии.
Как сообщало ИА REGNUM, заявки двух скандинавских стран на вступление в НАТО были переданы генсеку в ходе специально организованной торжественной церемонии в штаб-квартире организации в Брюсселе.
Ранее в Швеции и Финляндии объявили о планах присоединиться к Североатлантическому альянсу.
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