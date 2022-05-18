Ростов-на-Дону, 18 мая, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Россию за последние сутки прибыли более 14,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая сообщили в пограничном управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Волонтеры помогают донести к автобусу сумки

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 14,5 тысячи граждан», — пояснили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что с началом массовой эвакуации мирного населения Донбасса в Ростовской области и ряде других регионов России был установлен режим ЧС. Вынужденных переселенцев размещают в пунктах временного размещения, помогают с отправкой в другие российские города. Беженцам оказывают юридическую, психологическую и консультационную помощь.