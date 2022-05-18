Лондон, , 10:29 — REGNUM Инфляция в Великобритании выросла до самого высокого уровня с тех пор, как премьер-министром была Маргарет Тэтчер, сообщает Bloomberg 18 мая. В этих условиях требуются немедленные действия со стороны правительства и центрального банка.

Британские фунты

Потребительские цены выросли на 9% с начала 2022 года по апрель, что стало самым быстрым темпом роста с марта 1982 года, как следует из отчета Управления национальной статистики, опубликованного 18 мая.

Почти 2% инфляции пришлись на рост цен на энергоносители, который привел к увеличению потребительских расходов на 54% в апреле 2022 года. Цены на топливо также внесли свой вклад, отражая повышение цен на нефть после начала военных действий на Украине. Цены на бензин и дизельное топливо в апреле выросли до рекордных значений.

Темпы роста цен более чем вдвое превышают темпы роста базовой заработной платы, из-за чего покупательная способность населения снижается самыми резкими темпами за всю историю наблюдений. Ситуация будет ухудшаться: Банк Англии прогнозирует двузначную инфляцию к октябрю 2022 года, когда счета за электроэнергию почти наверняка снова подскочат.

Индекс инфляции розничных цен, который учитывает стоимость жилья, вырос до 11,1%, что также является самым высоким показателем с 1982 года.

В настоящее время британские потребители сталкиваются с одним из худших падений уровня жизни за всю историю наблюдений, в результате чего около 250 000 домохозяйств оказались в нищете, несмотря на самый низкий уровень безработицы за почти 50 лет. Bloomberg Economics подсчитала, что в этом году инфляция добавит к расходам средней семьи почти 2400 фунтов стерлингов (2990 долларов США).

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