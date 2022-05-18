Санкт-Петербург, 18 мая, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Все службы международного аэропорта «Пулково» усилят меры безопасности на время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне 2022 года, сообщили 18 мая в пресс-службе организатора мероприятия, Фонда Росконгресс.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

На подъезде к «Пулково» будет организован контрольно-пропускной пункт с досмотром транспортных средств, въезжающих на территорию аэропорта.

«Учитывая это, пассажирам нужно будет закладывать дополнительное время при планировании пути в аэропорт», — заметили в пресс-службе.

Кроме того, в этом году прием частных самолетов с участниками ПМЭФ на борту будет организован в сотрудничестве с Фондом Росконгресс. Независимо от наличия или отсутствия прямого авиасообщения между страной отправления и Россией всем участникам, прибывающим в Петербург на частных самолетах, необходимо подать заявку на прием воздушного судна и бронирования слота в «Пулково» в согласованном порядке.

«При отсутствии авиасообщения между страной отправления и Россией, организатору перевозки необходимо направить заявку в Фонд Росконгресс с запросом на прием частного самолета», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, 25-й, юбилейный Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на время проведения ПМЭФ на КАД Петербурга с 07:00 до 22:00 мск с 15 по 18 июня будет введено временное ограничение движения для грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн.