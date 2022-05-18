Москва, , 10:24 — REGNUM Правительству необходимо жёстко регулировать ценовую политику топливных гигантов и по крайней мере вдвое увеличить долю обязательных продаж нефтепродуктов на бирже. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

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"В апреле объём обязательных продаж бензина на бирже увеличен с 11 до 12%. Год назад его тоже подняли на 1%. То есть ситуация изменилась кардинально, а правительство действует в прежнем духе, хотя сейчас это даже не полумера, а четверть меры», — возмущен Миронов.

При избытке товара в свободной торговле он дешевеет, констатировал парламентарий.

«Подобная перспектива совсем не устраивает олигархов. Искусственное сдерживание биржевого оборота позволяет большим корпорациям диктовать условия рынку и сохранять сверхприбыли», — указал депутат.

По мнению Миронова, если убрать этот монополизм, стоимость литра АИ-92 можно снизить до 35 рублей и ниже.

«На такой же уровень подешевеют другие нефтепродукты, что заметно облегчит жизнь и населению, и бизнесу», — заявил он.

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