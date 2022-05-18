Лос-Анджелес, США, 18 мая, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Американская актриса Сара Джессика Паркер рассказала, что до сих пор не разговаривала со своим коллегой, актёром Крисом Нотом. Об этом 18 мая пишет Hollywood Life.

Bjoertvedt Сара Джессика Паркер

По словам артистки, она не уверена, что «готова говорить» с Нотом после обвинений в сексуальном насилии в его адрес. Паркер также рассказала, что не вдавалась в подробности скандала.

ИА REGNUM напоминает, что в 2021 году несколько женщин обвинили Криса Нота в домогательствах и сексуальном насилии. После этого актёр лишился рекламных контрактов, а также роли в фильме «Уравнитель».