Казань, 18 мая, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Татарии устанавливают обстоятельства происшествия, в результате которого теплоход столкнулся с баржей. Организована проверка, сообщает приволжская транспортная прокуратура.

Дарья Драй ИА REGNUM Теплоходы на Волге

Инцидент произошел 17 мая около 20:50 (мск) на 1383 км реки Волги. Груженый щебнем теплоход столкнулся также с груженой щебнем баржей, которую буксировал тягач. В результате теплоход задел левой стороной носовой части судна баржу по причине отказа рулевого управления. Баржа получила вмятины и пробоины размером 5 см. Пострадавших, водотечности корпуса и розлива нефтепродуктов нет.

К проверке также подключились следователи центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

ИА REGNUM напоминает, днем 1 мая буксир-толкач, принадлежащий пермской организации, двигал четыре порожние баржи из Нижне-Камского района гидротехнических сооружений и судоходства. Буксир с баржами после шлюзования прошел подходный канал, и его снесло течением за пределы судового хода.

Читайте также: В Татарии буксир получил пробоину и частично затонул