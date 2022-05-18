Москва, 18 мая, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В Московской области в ходе экологической акции «Сдай старые шины на «Мегабак» собрано 3 тыс. 258 кубометров или порядка 26 тыс. старых зимних автомобильных покрышек, сообщили в пресс-службе регионального Министерства ЖКХ.

(сс) jarmoluk Шины

В рамках акции 15 мая каждый автовладелец мог бесплатно привезти ненужные покрышки для вторичной переработки в пункты приема крупногабаритных отходов «Мегабак» и сделать фото.

Министерство ЖКХ выберет самую интересную и креативную фотографию, автор которой получит сертификат на приобретение новых шин. В рамках акции разыграют девять сертификатов на покупку новой автомобильной резины.

Как сообщало ИА REGNUM, из старых покрышек в крае производят резиновую крошку, а затем добавляют её в тротуарные и дорожные плиты, изготавливают покрытие для детских площадок.

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