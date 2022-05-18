Ереван, 18 мая, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Утром 18 мая сотрудники полиции Еревана задержали 280 протестующих, требующих, чтобы премьер-министр Армении Никол Пашинян ушёл в отставку. Об этом сообщает пресс-служба полиции республики.

Photolure Акция протеста в Ереване

Активисты с 08:00 по ереванскому времени (07:00 мск) возобновили практику блокирования улиц. Правоохранители задерживают их и пытаются возобновить движение.

Вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян сообщил в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что задержанных протестующих уже несколько сотен. Он призывает не прекращать акции, чтобы в отделениях полиции не осталось свободных мест, а правоохранители не успевали разблокировать улицы.

Напомним, масштабные акции протеста в Ереване, организованные оппозиционными партиями, проходят каждый день с 1 мая. Протестующие перекрывают движение на дорогах. В полиции нескольких лидеров протестующих обвинили в избиении группы пожилых людей и в подкупе с целью привлечь участников на митинг. Активистов задержали, возбуждены уголовные дела.