18 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter, кто виноват в рекордной инфляции в стране.

Джейн Спай, , 10:56 — REGNUM Управляющий Банком Англии предупредил об «апокалиптических» ценах на продукты питания в период высочайшего для Великобритании уровня инфляции.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Многие британцы критиковали Банк Англии за то, что он практически не принимает мер для борьбы с инфляцией. С начала года ключевая ставка в стране поднялась в третий раз, с 0,25 до 1 процента. Причиной для «плохой ситуации» управляющий назвал ряд внешних шоков, в том числе проведение Россией специальной военной операции на Украине и локдаун в Китае. По его мнению, конфликт на Украине спровоцировал увеличение цен, которое, в свою очередь, стало причиной инфляции, а локдаун в Шанхае еще больше увеличил цены из-за нарушения цепочек поставок. Текущий индекс потребительских цен в Великобритании составляет 7 процентов, ожидается, что к зиме он достигнет 10 процентов. При этом он не считает, что мог бы предпринять другие решения для регулирования кризиса.

Некоторые пользователи посоветовали представителям Банка Англии прекратить оправдываться, признать свои ошибки и предпринять действия для минимизации влияния роста цен на население.

«Банк Англии застрял в этой мимолетной истории слишком надолго. Они страшно все испортили. Любой в сфере энергетики мог увидеть приближающиеся уровни инфляции, когда инвестиции в разведку и добычу продолжали падать, а спрос на полезные ископаемые и продукты переработки рос», — прокомментировал @Sourin401.

Банк Англии

В комментариях поинтересовались, почему ситуация ухудшается только в Великобритании и ряде стран Европейского союза, а у остального мира все в порядке.

«Почему в Швейцарии инфляция на уровне 2,4 процента? Может быть просто правительству нужно платить за проделанную работу?» — предложил @ian1867.

«Японии удалось избежать этого. Пока», — отметил @richmumford.

Ряд комментаторов считает, что правительство виновато в том, что после выхода Великобритании из состава Европейского союза сделало ставку на импортные продукты, а не на местных производителей, поэтому британцы сейчас и страдают.

«Может быть если бы правительство не склоняло фермеров к выращиванию деревьев и цветов, мы бы были в положении получше», — предположил @mabbris13.

«Замечательно. Это означает, что наше правительство в очередной раз потупило без должной осмотрительности. В чем смысл этой страны, если в ней не могут предоставить людям такие базовые вещи, как продовольственная безопасность», — прокомментировал @dr_rita39.

Пользователи считают, что ситуация в Великобритании изменится только тогда, когда богатые перестанут наживаться на катастрофах, которые происходят в мире.

«Мир не должен быть таким, и есть силы его изменить. Несмотря на это, ничего не изменится, пока из страданий рабочего класса будут делать деньги», — написала @AAj17 531 364.

Многие комментаторы отметили, что российскую специальную военную операцию на Украине выставляют причиной всех бед, которые сейчас происходят в мире, хотя это далеко не так.

«Ситуация на Украине стала последним самым популярным оправданием буквально для всего», — написал @notsouniquename.

«Мне интересно. Я не осознавал, что всю продукцию и топливо мы брали на Украине. Ее используют в качестве причины повышения цен на все. Глобализация поистине замечательная вещь, если конфликт в одной стране так негативно на нас влияет», — отметила @Frelanfin.

Супермаркет в Лондоне NoMorePhotoHere

«Прекратите использовать Украину в качестве оправдания для всего, потому что виноваты Brexit, правительство и Банк Англии», — считает @Mikedrose2D.

Некоторые пользователи написали, что британские политики сами довели страну до такого состояния, помогая украинскому президенту Владимиру Зеленскому, хотя могли бы давно все остановить.

«Великобритания может поставить себе цель завершить этот конфликт, а не продолжать его, поставляя Зеленскому оружие, способствуя увеличению смертей на Украине и экономическим беспорядкам в Европе», — посоветовал @mazinice.

Часть пользователей уверены, что ни Украина, ни Россия, ни Китай никаким образом не связаны с тем, что «безграмотное» правительство Великобритании не смогло изначально предсказать высокий уровень инфляции.

«Давайте посмотрим, как у нас шли дела? 2016-2019 — во всем виноват Brexit! 2019-2022 — во всем виноват COVID-19. 2022 — военная операция на Украине! И ничего нет про отвратительную манеру управления этого коррумпированного правительства?» — уточнил @michael87 475 764.

«Управляющий Банка Англии переживает за развивающийся мир? Тем не менее он не говорит о незаконных финансовых потоках, которым в Великобритании как в раю», — отметил @ratada23.