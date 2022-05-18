Стокгольм, , 10:27 — REGNUM Министр обороны Швеции Петер Хультквист был отмечен турецкой стороной в качестве особой проблемы в отношениях со скандинавской страной и ее потенциального вступления в НАТО. Об этом со ссылкой на свои правительственные источники 17 мая написала газета Expressen.

Петер Хультквист Government.se

В публикации издания говорится, что в Анкара недовольна встречами, которые министр Хультквист проводил с лицами, представляющими курдские силы. Курдские отряды активно сражались против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, но Турция также рассматривается их как террористические формирования.

«Можно было подумать, что это не должно быть проблемой, но для Турции проблема в том, что Петер Хультквист вообще проводил эти встречи», — сказал источник в интервью Expressen.

О каких встречах идет речь, неясно, но издание пишет, что Хультквист в 2016 году встречался с командиром женского отделения курдского ополчения.

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