Брянск, 18 мая, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Ветеран Великой Отечественной войны, участник Курской битвы Владимир Шевелёв скончался в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 мая в пресс-службе городской администрации.

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Пехотинцем он вступил в Красную Армию в 1943 году, воевал на территории Белоруссии и Украины, окончил танковое училище, служил в армии до 1947 года. После Победы Владимир Шевелёв работал строителем, восстанавливая Брянск из руин.

«Владимир Матвеевич продолжал практически каждый день ходить на прогулку в парк у ДК железнодорожников. Нынешний День Победы он встречал на параде на площади Ленина. Брянская городская администрация выражает искренние соболезнования семье, родным и близким Владимира Шевелёва. Светлый образ заслуженного ветерана навсегда останется в памяти благодарных земляков», — отметили в горадминистрации.

Сердце ветерана перестало биться на 98-м году жизни.