Стокгольм, , 10:26 — REGNUM В тот же день, когда Швеция подписала заявку на членство в НАТО, в штаб Вооруженных сил Швеции в Стокгольме начали прибывать первые военные из стран альянса. Первым прибыл офицер из Норвегии. Об этом 17 мая сообщил телеканал SVT.

Флаг Швеции Anders Sikvall

Задачей офицера является помощь военным из Швеции для быстрого и плавного вхождения страны в военные и организационные структуры НАТО.

«Швеция уже очень хорошо адаптировалась к стандартам НАТО, и мы уже очень тесно сотрудничаем», — говорит в пресс-релизе подполковника Эсле Странда из министерства обороны Норвегии.

Шведские журналисты пишут, что в ближайшее время в страну прибудут офицеры из других стран НАТО. Они начнут службу в штабе Вооруженных сил Швеции, чтобы оказывать помощь стране в процессе ее присоединения к альянсу.

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