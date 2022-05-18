В Швецию начали прибывать военные из стран НАТО
Стокгольм, 18 мая, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В тот же день, когда Швеция подписала заявку на членство в НАТО, в штаб Вооруженных сил Швеции в Стокгольме начали прибывать первые военные из стран альянса. Первым прибыл офицер из Норвегии. Об этом 17 мая сообщил телеканал SVT.
Задачей офицера является помощь военным из Швеции для быстрого и плавного вхождения страны в военные и организационные структуры НАТО.
«Швеция уже очень хорошо адаптировалась к стандартам НАТО, и мы уже очень тесно сотрудничаем», — говорит в пресс-релизе подполковника Эсле Странда из министерства обороны Норвегии.
Шведские журналисты пишут, что в ближайшее время в страну прибудут офицеры из других стран НАТО. Они начнут службу в штабе Вооруженных сил Швеции, чтобы оказывать помощь стране в процессе ее присоединения к альянсу.