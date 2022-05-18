Ярославль, 18 мая, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Бывший мэр Ярославля Владимир Волков не пришёл на заседание муниципалитета Ярославля, где рассматривался вопрос о его отставке. Об этом на заседании 18 мая сказала депутат Евгения Овод.

Yarregion.ru Владимир Волков

Первым вопросом заседания муниципалитет рассмотрел заявление Владимира Волкова о добровольном сложении полномочий. Муниципалитет избирал Волкова в 2018 году.

Между тем сам Волков не посчитал нужным объяснить причины своего решения депутатам.