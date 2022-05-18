Нальчик, 18 мая, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Минздрав Кабардино-Балкарии сообщил о состоянии пострадавших детей из Калужской области, которые были пассажирами микроавтобуса, попавшего в ДТП 16 мая на территории Прохладненского района. В тяжелом состоянии находятся трое несовершеннолетних — десятилетний мальчик, пятилетняя девочка и семимесячный младенец.

Больница

«В настоящее время трое детей находятся в тяжелом состоянии в реанимационных отделениях. Из них десятилетний мальчик и пятилетняя девочка… По данным РДКБ, здоровью и жизни детей ничего не угрожает. <…> В тяжелом состоянии в реанимации находится семимесячный младенец», — говорится в сообщении минздрава.

Всего на лечении в настоящее время находятся восемь человек — шестеро детей и двое взрослых. Всем им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Была проведена телемедицинская консультация с врачами из федерального центра. В ходе консилиума откорректирован план лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, микроавтобус Ford Transit из Калужской области и внедорожник Mercedes-Benz попали в ДТП в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии вечером 16 мая. Пострадали десять человек, двоих детей отпустили после оказания помощи, остальные восемь человек госпитализированы.

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