Стокгольм, 18 мая, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Поскольку на этой неделе руководство Швеции отказалось от политики неприсоединения к военным союзам, страна вступает в период неопределенности. Об этом 17 мая в эфире телеканала SVT заявил директор Института внешней политики Якоб Халлгрен.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

Путь к полноправному членству в альянсе сопровождается рядом неопределенностей, которые сводятся к ядерному оружию, гарантиям безопасности и странам, которые могут вставлять палки в колеса.

По словам Бьорна Фэгерстена, старшего научного сотрудника Института внешней политики, одобрение от 30 стран НАТО может быть получено быстро — от нескольких дней до недели. После этого предстоит так называемый процесс ратификации, который может занять время.

«Самый большой риск заключается в том, что некоторые страны решат использовать свое право вето как способ получить какие-либо преимущества или что на страну будет оказываться давление со стороны третьих держав, например России, которая попытается повлиять на решения нынешних стран-членов», — отметил эксперт Халлгрен.