Краснодар, 18 мая, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Юрий Газинский покинет команду по окончании сезона 2021/22. Об этом 18 мая сообщает «Чемпионат».

ФК «Краснодар»

32-летний Газинский сообщил, что уйдёт из «Краснодара». По его словам, он пока не знает, куда перейдёт, но займётся трудоустройством после завершения чемпионата.

Напомним, Газинский играет за «Краснодар» с 2013 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах чемпионата России, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.