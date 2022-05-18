Париж, 18 мая, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Первоначально запланированная на среду, 18 мая, заседание совета министров Франции было отложена на неопределенный срок, пока новый премьер-министр Элизабет Борн работает над составом нового правительства, сообщает Le Figaro.

Richard Ying et Tangui Morlier Зал заседаний Франции

Ранее премьер-министр встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить состав нового правительства.

По данным французского издания, многие политики во Франции удивлены «медлительностью» второго срока после переизбрания Макрона. Политики предполагали, что на следующий день после переизбрания Эммануэля Макрона станут известны имя премьер-министра, состав правительства и график работы.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен назвал «неприемлемой общественной провокацией» разрешение носить буркини, купальный костюм для мусульманок, в муниципальных плавательных бассейнах Гренобля.

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