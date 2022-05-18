Вашингтон, 18 мая, 2022, 10:16 — ИА Регнум. За полчаса до стрельбы в супермаркете в американском городе Буффало в штате Нью-Йорк виновник массового убийства Пейтон Гендрон пригласил других пользователей в свой закрытый канал в мессенджере Discord. Об этом сообщила газета The New York Times.

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Уточняется, что в этом канале он на протяжении нескольких месяцев публиковал собственные фотографии, где часто позировал с оружием, которое, по мнению властей, злоумышленник и использовал во время стрельбы в супермаркете.

Также в чате Гендрон разместил нарисованные карты магазина и открыто заявил, что планирует на него нападение. При этом никто из приглашённых людей не сообщил о действиях потенциального преступника в правоохранительные органы.

Также отмечается, что до последнего сообщения с приглашением все публикации в канале были доступны только самому Гендрону.

Компания Discord выразила соболезнования в связи с произошедшим.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая 18-летний молодой человек устроил стрельбу в городе Буффало в американском штате Нью-Йорк. Он убил десять человек, как минимум трое получили тяжёлые ранения. При этом нападавший транслировал всё происходящее в интернет с помощью стримингового сервиса.

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Сторонник превосходства белой расы в основном вёл огонь по темнокожим гражданам. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве первой степени. Оно является самым серьёзным из связанных с убийством в штате Нью-Йорк. По данному обвинению законодательством предусмотрено наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения без права на досрочное освобождение и без права внесения залога.

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