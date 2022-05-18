Брюссель, 18 мая, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Североатлантический альянс должен предпринять «быстрые шаги» по оформлению членства Швеции и Финляндии. Об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил 18 мая после церемонии передачи заявок от этих стран.

Magnus Fröderberg Йенс Столтенберг

Шведский и финский послы передали Столтенбергу заявки на членство в НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Столтенберг назвал это историческим шагом.

«Союзники теперь предусмотрят следующие шаги. Интересы безопасности всех союзников должны приниматься в расчёт. Мы нацелены рассмотреть все вопросы и достичь быстрых решений», — сказал генсек.

По его словам, Швеция и Финляндия реализовали своё право на определение собственного пути и подали заявки после прохождения демократических процессов. Он подчеркнул, что две эти страны — самые близкие партнёры НАТО, и их участие в альянсе укрепит общую безопасность.

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