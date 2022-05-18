Стокгольм, , 10:30 — REGNUM Члены партии «Зеленые» требуют, чтобы парламент Швеции немедленно принял новый закон, запрещающий размещение ядерного оружия в стране как в мирное, так и в военное время. Об этом 18 апреля сообщила новостная служба TT.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

«Мы должны продолжать работу по разоружению ядерного оружия», — сказала в интервью ТТ лидер партии Мэрта Стеневи.

По мнению представителей партии, запрет на ядерное оружие должен распространяться на все формы размещения такого оружия на территории Швеции — даже во время, например, военно-морских визитов или когда суда будущих союзников по НАТО будут входить в шведские территориальные воды. Под ограничение должно подпасть и воздушное пространство.

«Мы хотим, чтобы риксдаг занял позицию в отношении этих требований», — настаивает Стеневи.

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