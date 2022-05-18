Москва, 18 мая, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Россию сложно обвинить в продовольственном кризисе в Великобритании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Government-nnov.ru Сельское хозяйство

«Россию сложно обвинить в продовольственном кризисе в Великобритании, так как наша страна поставляет лишь 2,2% импортируемого продовольствия (12 место). Основными поставщиками являются Китай (13,3%), Германия (11,2%) и США (8,2%). Украина поставляет на мировой рынок пшеницу, кукурузу, масличные культуры, является ключевым экспортером рапса. Но на европейский рынок эти поставки почти не попадают, основными покупателями являются страны Африки и Ближнего Востока. Канада и Евросоюз сами являются поставщиками. Площадь сельхозугодий в Великобритании составляет 70%, страна на 60% обеспечивает продовольственную безопасность своими силами», — сказала Лебединская.

При этом она подчеркнула, что сельское хозяйство имеет специфику.

«Производство — устоявшаяся цепочка, выпадение одного звена может привести к слому. И если для России ключевым моментом являются семена, то для Великобритании — удобрения. При наличии угодий, семян, но без удобрений сложно получить хороший урожай, — сказала Лебединская. — В 2022 году их импорт сократился в три раза: с 103,26 до 34,75. Россия обеспечивает 30% потребности местных аграриев в азотных удобрениях и 25% – в фосфатах, хлористого калия — на 50-60%. И тогда основная угроза — это падение урожайности, что, в свою очередь, может привести к росту цен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Банке Англии заговорили об апокалиптических прогнозах по росту мировых цен на продовольствие из-за ситуации на Украине.