Киселёвск, Кемеровская область, 18 мая, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В городе Киселёвске Кемеровской области участковые уполномоченные полиции спасли пожилую женщину, упавшую в 9-метровый колодец с водой. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону.

Цитата из видео УМВД по Кемеровской области Полицейские спасли жительницу Кузбасса из колодца

В полицию позвонили соседи, которые услышали крики женщины о помощи. Как выяснится позже, после открытия крышки колодца у неё закружилась голова, после чего она потеряла равновесие и упала вниз.

К моменту прибытия участковых пострадавшая уже час находилась в холодной воде и была практически в предобморочном состоянии. Оценив обстановку лейтенант полиции Иван Гуленец по верёвке спустился вниз в колодец и поддерживал женщину над водой.

«Вскоре совместными усилиями участковые и прибывшие им на помощь соседи, используя буксировочные тросы и другие подручные приспособления, вызволили пострадавшую из 9-метровой «западни» на поверхность», — отметили в ведомстве.

После спасения пенсионерку передали врачам скорой помощи. Как выяснилось, падение обошлось без серьёзных травм, у неё были обнаружены только ссадины и ушибы.