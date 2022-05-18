Пермь, 18 мая, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Перми на Комсомольском проекте переносят остановку общественного транспорта. Как сообщили в пресс-службе мэрии, эта мера носит временный характер.

Tula.bezformata.ru Автобусная Остановка

Причиной переноса является реконструкции Компроса. Остановочный пункт «Кинотеатр «Кристалл» перенесут уже 19 мая.

Остановку, расположенную по чётной стороне Комсомольского проспекта в квартале между улицами Тимирязева и 1-й Красноармейской, переместят в квартал между улицами Швецова и Тимирязева — в район дома № 52 по Компросу.